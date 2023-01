MPASINKATU A RFV, Brekalo ok, ma non risolve i problemi

Intervenuto a Radio FirenzeViola, l'esperto di mercato Malù Mpasinkatu ha commentato l'imminente acquisto di Josip Brekalo per la Fiorentina: "Il fatto che la Fiorentina l'abbia spuntata sul Napoli è un buon segno. Certo che Brekalo non sia una prima punta. Capisco che i tifosi si aspettassero un centravanti e l'acquisto di Brekalo non può risolvere tutti i problemi. Resta il fatto che questa sia una buona operazione di mercato".

I problemi viola rimangono però, anche a centrocampo.

"Io darei più fiducia ad Alessandro Bianco, un ragazzo che può far molto bene. Italiano ha dimostrato di crederci, poi i risultati condizionano anche le scelte e magari non se la sente di bruciarlo in questo momento. Io penso che comunque sia giusto dargli continuità".