MOYES, Siamo carichi per la finale. Tifosi viola pazzeschi

Fonte: Dal nostro inviato a Londra - Giacomo Galassi

A breve parlerà in conferenza stampa l'allenatore del West Ham, David Moyes, in vista dell'importante sfida di mercoledì prossimo contro la Fiorentina. Di seguito il live con le sue parole.

Si sta preparando alla partita più importante della tua carriera?

"Ne ho preparate tante in carriera, di sicuro darò il mio massimo anche in questa".

Cosa ne pensa della dichiarazione di Italiano che ha detto di provare falli tattici?

"Lascerò la cosa all'arbitro. Noi giocheremo puliti e ci concentreremo sulla vittoria".

Cosa vorrebbe dire essere associato a nomi grandissimi del calcio scozzese?

"Sarebbe fantastico anche a livello personale. Ferguson è stato l'ultimo manager scozzese a vincere ma sarà una partita molto difficile e siamo concentrati su quello".

Come giudica la sua esperienze al West Ham?

"Se mi avessero detto che sarei arrivato in finale non ci avrei creduto. Vogliamo continuare a crescere e fare in modo che momenti così ci siano ancora".

La finale di Europa League e l'arbitraggio?

"Non ho visto la partita ma per tutti gli arbitri è difficile e non devono ricevere gli abusi avuti in quella partita. Sono assolutamente contrario".

La stagione di Scamacca?

"Scamacca è un grande giocatore e non credo ci siano problemi ma purtroppo ha avuto tanti infortuni. Sono assolutamente felice di lui".

Nel 2008 contro la Fiorentina?

"Furono due partite molto dure, con ottime performance. Non abbiamo vinto purtroppo ai rigori ma il calcio è così".

Un vantaggio non giocare da più di 10 giorni?

"Questo non lo so, di sicuro la Fiorentina ha una grandissima squadra e lo dimostra la quantità di giocatori che sono scesi in campo. Per tutti è stata una stagione lunghissima e forse la risposta alla domanda arriverà dopo la finale. Vedremo".

Una stagione complicata con tanti impegni, pensate di vincere?

"Io mi concentro solo sulla partita da vincere. La battaglia sarà sul campo".

Che messaggio manda ai tifosi?

"Sono stati incredibili. Abbiamo avuto due anni fantastici e stiamo facendo la storia del West Ham. Mi dispiace non ci possano essere più tifosi, ho visto la finale di Coppa Italia e la Fiorentina ha avuto un supporto pazzesco. Avremmo tutti avuto più supporter e sarebbe stato più bello".

Gli allenatori italiani in Premier e non solo

"Ci sono tanti nuovi allenatori e ci stanno sfidando, è bello. Ma essere nel calcio da così tanto è un vantaggio. Il calcio è cambiato tanto ma l'Italia lo ha nel DNA. Ho visto tanto calcio italiano questa stagione e hanno veramente ottime squadre".

Le reazioni di Mourinho?

"È sempre difficile controllare le emozioni, anche io in passato sono stato espulso. La posta in gioco è molto alta".

Si aspetta una statua in caso di vittoria?

"Questo non lo so perché qua ci sono stati tanti grandi giocatori. Però ci sono tanti giovani orgogliosi, abbiamo anche uno stadio più grande quindi proveremo a renderli orgogliosi".

Le voci sul Celtic?

"Mi basta quello a cui ho da pensare qui, abbiamo tanti impegni. Per ora sono qui e sono contento, sono stato accostato a tante panchine in carriera".

Come arriverete alla finale? Abbiamo visto le immagini sui social dall'Algarve.

"Sarà importante soprattutto stare qui tutti insieme. Per noi è stato super allontanarci dalle pressioni ed è stato bello poter stare insieme: ci ha caricato per la finale".

Quest"anno pochi cartellini per il West Ham.

"Non sapevo di questa statistica. Siamo contenti di controllare meglio le nostre emozioni. Speriamo che l'arbitro prenda le scelte giuste per poter fare il nostro lavoro al meglio".