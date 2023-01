MOVIOLA, Simulazione di Saponara. Un giallo dubbio

Di seguito la moviola dei quotidiani in edicola stamani relativamente alla partita di campionato tra Lazio e Fiorentina.

GAZZETTA: Al 7’ del primo tempo Casale porta in vantaggio la Lazio: il check della Var conferma che il gol è valido, perché al momento del tiro da parte del difensore biancoceleste, Milinkovic è l’uomo più avanzato della Lazio, ma viene tenuto in posizione regolare da Jovic. Dubbi sul cartellino giallo a Zaccagni: l’impressione è che sia Dodo a cercare il contatto con il giocatore della Lazio (47’). Al 22’ della ripresa Saponara entra in area e impatta sul piede sinistro di Hysaj che, sbilanciato, lo tocca. Il viola cade a terra ed è ammonito per simulazione.

COR. SPORT: Un tocchetto appena di Hysaj sulla punta del piede di Saponara, che si apre con le braccia a urla come fosse stato falciato: Colombo giustamente ammonisce il viola. Ok la rete di Casale, ci mette molto, Chiffi, al VAR: non ci sono tocchi di mano nel contrasto con Milenkovic, Milinkovic Savic è tenuto in gioco da Jovic. Molto discutibile il giallo per Zaccagni: perché l’intervento su Dodo non può essere né imprudente (forse lo sfiora appena), né SPA (non ferma nessuna azione promettente, visto che la Lazio è tutta schierata).