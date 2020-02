MOVIOLA, Pasqua prende 5. Il VAR fa una furbata

Gli episodi di Juventus-Fiorentina decisi dall'arbitro Pasqua hanno inciso e non poco sulla partita vinta dai bianconeri 3-0. Spazio alla moviola sui quotidiani oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport - Non ci sono solo i due rigori allo Juventus Stadium, scrive la rosea. Il contatto in area tra Igor e Cristiano Ronaldo è dubbio, Pasqua non lo ravvisa. Cosa che fa invece poi sul contatto Ceccherini-Bentancur, assegnando però un calcio di rigore che lascia più di un dubbio. La gestione della gara non piace e per questo prende 5 in pagella.

Corriere dello Sport - "Non bene e neanche benissimo la domenica di Pasqua" scrive il quotidiano. Il VAR usa un mezzuccio per insinuare nell'arbitro in campo il dubbio che il rigore su Bentancur non ci fosse. Avrebbero fatto meglio ad accorgersi della cintura di Igor su Ronaldo sul punteggio di 0-0, aggiunge. Su tutti resta però l'episodio dell'On Field Review sul secondo rigore, che dimostra la pochezza e la difformità di applicazione in materia di VAR e la necessità di studiare un protocollo che aiuti a dissipare tutti i dubbi. Passando all'analisi dell'episodio, il quotidiano sottolinea gli evidenti studi all'Actors Studio di New York di Bentancur e la volontà del VAR di valutare la posizione del contatto con Ceccherini, passando poi all'immagine frontale: bella furbata.