MOVIOLA, Ok i gialli a Dodô. Ikoné, braccio da rigore?

I quotidiani stamani presentano la moviola di Roma-Fiorentina.

GAZZETTA: Sono giusti i gialli a Dodo, entrambi per due falli ai danni di Zalewski. Nel finale Tahirovic chiede un rigore per un fallo di mano di Igor che non c’è (braccia attaccate al corpo). Per il resto una prova discreta per Giua: fischia molto e, oltre al rosso, tira fuori parecchi cartellini gialli tra cui quello a Smalling che non c’è (l’azione non era potenzialmente pericolosa).

COR. SPORT: Ci ha messo tanto del suo, Giua, per ripagare la fiducia di Rocchi (ok il doppio giallo per Dodo), ma non tutto è filato liscio. E se è inspiegabile come lui e Bindoni non abbiano visto un angolo chiaro su tiro di Celik (palo, mano di Terracciano e pallone fuori), è terrificante l’errore a fine primo tempo: il tocco di braccio di Ikone è rigore (complimenti vivissimi a Nasca). Il protagonismo sul doppio giallo Kumbulla-Nico Gonzalez è fuori luogo (mica è Orsato), tirato quello a Smalling. Ok la rete del 2-0, Milenkovic tiene in gioco Abraham sul lancio di Cristante.