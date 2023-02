MOVIOLA, Fabbri da 5,5. Sul gol annullato a Castro...

Di seguito la moviola dei quotidiani in edicola stamani relativamente alla partita di ieri tra Juventus e Fiorentina. In primo piano l'episodio del gol annulato a Castrovilli.

Gazzetta dello Sport: "Rabiot duro su Gonzalez da dietro dopo 35”. L’arbitro non ammonisce subito, poi forse gli arriva un suggerimento e così sventola il cartellino. Meglio tardi... Meno bene nel secondo tempo su Bonaventura che ha già fatto fallo da “arancione” su Di Maria. L’entrata di spalla, dritto verso Rabiot, meritava il secondo cartellino. Bene quando vede che Castrovilli si lancia prima del contatto con Danilo. Fuorigioco al Var Altro che centimetri di Lautaro la settimana scorsa: al Var due gol sono annullati per millimetri. Quello di Vlahovic (oltre Milenkovic) sarebbe stato il 2-0. Quello di Castrovilli, il teorico 1-1, per posizione irregolare di Ranieri sul cross di Saponara: il viola non tocca ma è attivo e costringe Locatelli al rinvio che diventa assist. Gialli tutti giusti: Rabiot, Alex Sandro, Duncan, Bremer, Bonaventura, Kostic (falli); Kean (comp. non regolam.); Allegri (proteste). Check al Var sul gol di Rabiot: è in posizione regolare. La “goal line” assegna la rete per centimetri". 5,5.

Corriere dello Sport: "Non bene Fabbri, s’era capito dopo pochi secondi: il ritardo sul giallo per Rabiot (fallo su Gonzalez è brutto) vale la spiegazione dell’intero match. Bonaventura rischia due volte, solo il SAOT poteva pizzicare l’offside di Vlahovic, corretta Ofr sulla rete annullata a Castrovilli. In generale, non sufficiente la direzione di Fabbri, sotto gli occhi dell’OT Gava. Kostic serve Vlahovic che batte Terracciano, l’assistente n. 2 resta giù, il SAOT pizzica una fettina di spalla dell’attaccante bianconero in offside rispetto a Milenkovic. Giusto chiamare Fabbri all’OFR: Ranieri ostacola Locatelli che svirgola il pallone partendo da fuorigioco, che deve essere valutato dal direttore di gara. Rischia Bonaventura: quando va con la gamba tesa su Di Maria, si salva dal rosso solo perché struscia la tibia del Fideo e non affonda. E perché, già ammonito, va diretto su Rabiot". 5,5.