MOVIOLA, Esperienza Irrati ma male su Cuadrado

Sul Corriere dello Sport è presente la moviola di Fiorentina-Juventus, con l'arbitro Massimiliano Irrati che ha tenuto bene la partita salvo nel recupero sul caso-Cuadrado. Ha ragione Montella, infatti, poiché il colombiano non era a terra per un colpo alla testa né per un gravissimo infortunio, con oltretutto la Fiorentina in ripartenza, dunque è stato un errore fermare il gioco. Non solo, da quando il direttore di gara classe '79 ha fischiato sono passati 1 minuto e 50 secondi, da lui non recuperati. Si discute, infine, sul possibile secondo giallo per Bentacur dopo il fallo su Castrovilli: intervento onesto a centrocampo su una ripartenza che non era più tale, ci sta non dare il giallo.