MOURINHO, Roma non può fare ciò che ha fatto ACF

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona, Jose Mourinho ha risposto anche ad una domanda sull'attacco commentando l'interesse per Lukaku dopo l'arrivo di Azmoun: "Faccio fatica a parlare di Azmoun, figuriamoci a parlare di Lukaku che è un giocatore del Chelsea ancora. Ci sono allenatori di club che scelgono i giocatori e chi arriva è la prima scelta. Ci sono anche in Italia, ma tutti in Inghilterra. Noi siamo in una situazione diversa e quello che mi è stato proposto da Pinto era Azmoun, non come ho letto o sentito il mio attaccante, ma come uno dei miei attaccanti e per essere uno dei miei attaccanti, se la condizione è buona è un calciatore che può aiutare. Ha fatto benissimo allo Zenit, ha dimostrato di essere un bravissimo giocatore, non è andato bene al Leverkusen che è il motivo per cui lo possiamo prendere in prestito, perché altrimenti sarebbe rimasto al Leverkusen. Quando Pinto mi ha proposto Azmoun, mi ha detto che sarebbe arrivato un altro. Così' mi fa felice se è un giocatore di qualità: Azmoun, Belotti e un altro. Io sono tranquillo e aspetto. Penso a domani, quello per cui abbiamo lavorato questa settimana".

E sulle ambizioni della Roma ha aggiunto: "La Fiorentina ha fatto capire in maniera esplicita il suo obiettivo. La rifiutato un'offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus per un giocatore (Nico Gonzalez, ndr) e questo dice tutto. La Roma non è in condizione di rifiutare un'offerta del genere, mentre la Fiorentina l'ha fatto perché sa esattamente dove vuole andare. La Roma c'è fra il quinto e l'ottavo posto, con Lazio, Atalanta e Fiorentina. Poi se uno può fare una impresa e finrie tra le prime quattro è ottimo ma senza restare in vacanza in Europa perché noi in Europa vogliamo andare avanti".