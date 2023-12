MORABITO A RFV, Farei un tentativo per Zaccagni

FirenzeViola.it

L'operatore di mercato Vincenzo Morabito ha parlato oggi a 'Viola Amore Mio', nel pomeriggio di Radio Firenzeviola: "Berardi è un ragazzo che non è molto propenso a lasciare l'ambiente dove si trova e non sembra volersi muovere dal Sassuolo. Fossi la Fiorentina farei un tentativo per Zaccagni visto che non ha rinnovato il contratto con la Lazio, c'è anche Felipe Anderson in scadenza ma secondo me l'ex West Ham tornerà in Brasile. A Firenze è stato fatto un ottimo lavoro a livello di calciomercato e in più ha un allenatore promettente a livello europeo, per questo deve continuare in maniera tranquilla il proprio percorso. Manca pochissimo per riuscire a raggiungere la Champions League, manca giusto la ciliegina sulla torta".

