MONTELLA, Ora a Firenze per pianificare il mercato

Come sottolinea questa mattina Il Corriere Fiorentino, Commisso e Montella ieri sera hanno partecipato alla cena con gli iscritti del Viola Club New York in un ristorante del quartiere Tribeca. Presto Montella farà ritorno in Italia (la prossima settimana arriverà anche Joe Barone). Rocco Commisso sarà in città il prossimo 23 giugno. E il giorno dopo sarà Magnifico Messere al Calcio Storico: proprio come Mario Cecchi Gori che ricevette questo riconoscimento appena acquistò la Fiorentina. Il torneo prenderà il via oggi in piazza Santa Croce con la sfida Rossi-Verdi, domani Azzurri-Bianchi.