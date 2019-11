MONTELLA, Le critiche: ritorno coi DV una colpa?

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla di Vincenzo Montella e delle critiche che, nonostante la vittoria di Reggio Emilia, il tecnico campano sta continuando a ricevere da una parte dei tifosi. Chi lo conosce bene conferma come Montella sia stato sereno anche nei momenti di difficoltà e lo è ancora di più adesso che la squadra sta crescendo, ma soprattutto lo sta seguendo. La dirigenza non lo ha mai messo in discussione, parlando spesso con lui in un rapporto quasi simbiotico; ognuno però con le sue idee. Può aver sbagliato alcuni cambi, anche insistere a giocare senza un vero numero 9, ma la sensazione è che all’esterno debba pagare non si sa bene cosa per tornare nelle grazie del pubblico di Firenze. Come se il peccato originale di essere tornato perché richiamato dalla famiglia Della Valle sia una sorta di marchio indelebile pronto a tornare a galla appena il risultati sul campo non vanno per il verso giusto.