MONTELLA, Futuro? Io sono ottimista. La base c'è

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha così parlato a Class CNBC: "Bellissima emozione. Siamo abituati a stare in campo, un po' meno all'interno di certi mercati. Ringraziamo il presidente che ci ha dato questa opportunità. Il presidente ci aveva chiesto di prepararci solo per questa partita a New York (ride, ndr) quindi siamo già andati oltre le aspettative. Una partita l'abbiamo vinta, l'altra persa ma giocata molto bene con l'Arsenal. Ci teniamo a fare bene per il presidente. E per il futuro sono ottimista, sì: abbiamo persone serie che lavorano duramente e seriamente. La base c'è, è il momento giusto per comprare".