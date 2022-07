MONTELLA, Firenze la piazza giusta per Jovic

"Osimhen mi piace tantissimo, è devastante, può arrivare tra i primi al mondo". Parla così Vincenzo Montella, attuale allenatore dell'Adana Demirspor, ai microfoni di Sky Sport: "Dybala mi piace, farà innamorare i tifosi della Roma. Se doveva prendere la maglia numero 10? L'avessero accantonata quando la lasciò Giannini, Totti non l’avrebbe mai avuta e sarebbe stato uno spreco. Dybala prenda quella che si sente, io non sono per il ritiro delle maglie, a maggior ragione per il ritiro del numero 10".

Promosso anche il nuovo acquisto viola Jovic: “Sa giocare con la squadra, Firenze può essere la piazza giusta, soprattutto con la mentalità offensiva di Italiano”.