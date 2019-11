MONTELLA, A Verona 350^ gara ufficiale da tecnico

Numeri sempre più importanti per Vincenzo Montella in qualità di tecnico. Come scrive La Nazione, infatti, l'Aeroplanino disputerà a Verona la sua 350^ sfida ufficiale da allenatore in carriera: la metà delle quali, sulla panchina gigliata. Per Montella, 154 successi, 111 sconfitte e 85 pareggi. Da quando è tornato a Firenze, però, sono le disfatte a farla da padrone: 10, contro solo 5 vittorie nelle ultime 21 partite.