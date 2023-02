MONELLI A RFV, UECL? Minimo la semifinale, poi...

Durante la trasmissione "Viola Amore Mio" di Radio FirenzeViola è intervenuto Paolo Monelli, ex attaccante della Fiorentina, per analizzare il momento dei viola. Queste le sue parole: "La qualificazione agli ottavi di UECL, a meno di stravolgimenti, è acquisita. Sicuramente Italiano potrà fare degli esperimenti, visto che in questo rush finale ci sarà bisogno di tutti. La Conference League è pur sempre una competizione europea, quindi più si va avanti meglio è. La Fiorentina dovrebbe puntare almeno alla semifinale, poi se la giocherà a viso aperto".

Riguardo Cabral e le scelte in attacco

"Se non ci dovesse essere una continuità a livello di rendimento il tutto diventa difficile. L'esempio è quello di due anni fa con Vlahovic, serve però puntare su un giocatore nello specifico. A Braga Cabral ha fatto un grandissimo gol, come molti altri segnati in Svizzera, anche se il livello rispetto al campionato italiano è notevolmente differente".

C'è una rinascita delle squadre italiane in Europa?

"Quella che sta giocando meglio è il Napoli. L'Inter ieri ha fatto un po' più di fatica. Credo che ci siano tutte le possibilità di far bene da parte delle italiane. Ormai, tranne la Roma lo scorso anno, sono molti anni che le italiane non lasciano un'impronta decisiva nelle competizioni europee".

Sul percorso viola in campionato

"I punti in meno rispetto allo scorso anno (11 ndr.) sono molti. Sotto certi aspetti reputo ancora il campionato italiano uno dei più competitivi. Se andassimo a prendere singolarmente, elemento per elemento, la Fiorentina, meriterebbe di stare almeno quattro/cinque posizioni avanti. Ci sono dei giocatori che evidentemente non hanno le caratteristiche fisiche e mentali per reggere determinati livelli".

Vedrebbe dal primo minuto Castrovilli?

"Castrovilli mi è sempre piaciuto, è un giocatore in grado di spaccare la partita. Per ritrovare il ritmo partita spero che almeno un'oretta possa giocarla questa sera. Al numero dieci viola, per tornare al 100%, servirà ancora un mese/due".