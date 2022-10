MONDIALI, Ecco quanto incassa ACF dai nazionali

Arriva l'ufficialità che la FIFA distribuirà 209 milioni di dollari ai club di tutto il mondo per i giocatori che prenderanno parte ai prossimi Mondiali in Qatar a novembre. Un'iniziativa che era già stata adottata in occasione dei Mondiali del 2018 in Russia e che coinvolse la bellezza 416 club di 63 federazioni affiliate alla FIFA. Nel dettaglio ogni club riceverà come indennizzo una cifra vicina ai 10 mila dollari per ogni giorno che un giocatore rimarrà con la propria Nazionale, compreso il periodo di preparazione ufficiale. Inoltre a partire da questa edizione verrà riconosciuto ai club questo contributo anche per i calciatori che nei due anni precedenti il Mondiale hanno vestito quella maglia. Pertanto la Fiorentina riceverà queste somme sia per Amrabat, Gonzalez, Jovic, Milenkovic e Terzic - attualmente in rosa - sia per chi come Piatek, Vlahovic, Pezzella, Nastasic, Dragowski è andato via negli ultimi due anni.