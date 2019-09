MODULO, Avanti senza 9, col tandem "piuma"

Stesso modulo (un 3-5-2 capace di trasformarsi in 3-4-1-2 o 5-3-2) e stessi uomini. In tutti i reparti. Una conferma totale che, nel Montella bis, sarebbe una prima volta assoluta. Scrive infatti il Corriere Fiorentino che dal giorno del suo ritorno a Firenze, l’aeroplanino non ha mai schierato la stessa formazione per due partite di fila: dieci gare e dieci undici diversi. In attacco né vero, né falso nove, ma tandem «piuma» con Ribery al fianco di Chiesa. Ancora panchina, per intendersi, sia per Vlahovic che per Boateng. Con Pedro che giocherà con la Primavera oggi.