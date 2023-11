MISERIC. CAMPI A FV, Vi spiego la visita di Barone

Fonte: Dall'inviato Ludovico Mauro

© foto di pietro.lazzerini

Cristiano Biancalani, provveditore della Misericordia di Campi, che ha ricevuto Joe Barone (nella foto FV) che ha donato alla comunità colpita da maltempo ed esondazioni delle idropulitrici professionali, ha parlato cosi a FV: "Sono stato contattato ieri dalla Fiorentina che, vista la sensibilità di fronte a questi iniziative, si è messa a disposizione della Misericordia di Campi Bisenzio per capire di cosa avesse bisogno la popolazione così da fare una donazione. Vista la situazione che monitoro insieme a tutte le Misericordie presenti insieme a noi da giovedì pomeriggio, ho valutato che i cantinati bene o male sono stati tutti liberati dall'acqua, ora c'è il problema del fango perciò ho detto a Joe Barone che c'era la necessità di avere delle idropulitrici per togliere il fango. Il fango consolidandosi diventerebbe come cemento perciò servono attrezzature professionali per pulire. E la Fiorentina in poche ore ha reperito questo materiale che oggi Joe Barone è venuto a consegnarci".

Ringraziamenti o appelli? "Ringrazio tutti quelli che si sono dati da fare, a partire dalle Misericordie presenti da tutta Italia e infatti abbiamo prontamente il posto di comando da cui abbiamo gestito le idrovore arrivate da tutta la Toscana, ovviamente alle altre associazioni che hanno agito in accordo con il Comune di Campi ed ovviamente non da ultimo il movimento di questi angeli del fango che hanno risposto in numero incredibile da tutte le parti"

Tifosi e viola? "Abbiamo visto tanti ultras viola a spalare fango. Ed ho trovato il nostro Cristiano Biraghi con cui ho parlato ed ho voluto ringraziare. Davvero la Fiorentina con i suoi tifosi è stata vicinissima a Campi Bisegno e di questo dobbiamo dire grazie"