MINOTTI A RFV, Arthur non serviva. Si sistemi Castro

Lorenzo Minotti a Radio Firenze Viola

L'ex difensore e capitano del Parma Lorenzo Minotti, oggi commentatore Sky, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Social Club" per parlare di Fiorentina a partire dal possibile arrivo di Lucas Beltran: "Burdisso lo ha analizzato nella maniera più accurata possibile e credo abbia confidato alla società il fatto che questo giocatore può avere un grande margine di miglioramento. Poi starà all'allenatore utilizzarlo nella maniera migliore. Nzola potrebbe giocare con un attaccante vicino, secondo me non dobbiamo ancorarci troppo al modulo. Intanto bisogna partire dal dato che si tratta di uno dei giovani più bravi, il resto viene dalla quotidianità degli allenamenti. Quando hai i giocatori bravi, i problemi si risolvono sempre".

La difesa come può evolvere?

"Mina se sta bene può essere un giocatore che va a completare il reparto. La difesa può essere modificata, ci vorrebbe un altro centrale a mio avviso prendendosi qualche rischio. La speranza è che Mina con la sua esperienza possa far crescere anche quei giocatori che gli stanno di fianco. Poi ci auguriamo che lui possa star bene dal punto di vista fisico".

Cosa farebbe con Amrabat?

"Secondo me c'è da sistemare anche la situazione di Castrovilli. Possono essere due giocatori importanti in maglia viola, bisogna solo capire come assorbiranno il colpo. Chiaro che l'Amrabat dell'anno scorso lo terrei tutta la vita... Poi non sono un grande estimatore di Arthur, perché a sensazione non mi sembrava un giocatore adatto a quello che vuol fare Italiano".

Secondo lei Castrovilli è recuperabile?

"E' una di quelle situazioni che va sistemata più in fretta possibile. Lui aveva fatto la sua scelta, quindi ora ci può essere un blocco psicologico, però credo anche che abbia un'autostima che lo renda convinto di valere una certa cifra... Ma chiaramente adesso non sarà facile trovare una squdara, perché dopo una situazione del genere i dubbi verranno a tanti. Dovrà essere brava la Fiorentina a farlo tornare ai suoi livelli".