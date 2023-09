MINA, Infortunio con la Colombia: rischia lungo stop

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Yerry Mina rischia un lungo stop dopo l’infortunio subito nel corso della partita della sua Colombia in trasferta contro il Cile, match valido per il girone di qualificazione ai prossimi mondiali e terminato 0-0. Il difensore della Fiorentina, che ancora non ha disputato neanche un minuto in maglia viola dopo il suo arrivo in estate, è stato sostituito al 22’ della partita a causa di un infortunio muscolare.

L’ex Everton è uscito praticamente in lacrime, ciò fa presumere che si tratti di uno stop non banale, col rischio che possa essere addirittura uno stiramento. Nei prossimi giorni il giocatore rientrerà in Italia e solo dopo gli accertamenti del caso si potrà valutare le tempistiche del suo rientro.