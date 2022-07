MILENKOVIC, Sta bene a Firenze. Ma se l'Inter...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, VIOLA DI NUOVO A COVERCIANO IL 26 E IL 27 Oggi sarà l'ultimo giorno di ritiro a Moena per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che rientrerà poi a Firenze prima delle amichevoli in Austria. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il club gigliato concederà domani e lunedì come... Oggi sarà l'ultimo giorno di ritiro a Moena per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che rientrerà poi a Firenze prima delle amichevoli in Austria. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il club gigliato concederà domani e lunedì come... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Ultimo giorno di ritiro per la Fiorentina di Vincenzo Italiano a Moena. Oggi è in programma un allenamento la mattina alle 10:00, mentre nel pomeriggio alle 17:00 i viola torneranno di nuovo in campo per affrontare la Triestina. A seguire rientro a... Ultimo giorno di ritiro per la Fiorentina di Vincenzo Italiano a Moena. Oggi è in programma un allenamento la mattina alle 10:00, mentre nel pomeriggio alle 17:00 i viola torneranno di nuovo in campo per affrontare la Triestina. A seguire rientro a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi