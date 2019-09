MILENKOVIC, Siamo arrabbiati ma con la Dea...

Nel corso di uno dei "Team Talk" che propone la Fiorentina sui propri canali social, il difensore viola Nikola Milenkovic ha detto: "Sono arrivati tanti giocatori nuovi, con esperienza. Tanti campioni e tanti nuovi giovani che stanno crescendo molto bene: abbiamo bisogno di tempo e andrà sempre meglio".

Su Vlahovic e Terzic: "Sono bravi ragazzi che sto aiutando ad adattarsi il più veloce possibile. Per Vlahovic è un po' più facile perché è qui da un anno e mezzo. Vogliono dimostrare di avere grandi qualità e hanno fame di fare grandi cose qui. Se continuano così otterrano quello che meritano".

Sull'inizio di stagione: "Ognuno di noi deve essere un po' arrabbiato con se stesso perchè abbiamo preso solo 1 punto e meritavamo molto di più. Nel calcio non conta quello che è successo in passato e dobbiamo solo prepararci al meglio per la prossima partita".

Sui prossimi avversari: "L'Atalanta è molto forte e ha già dimostrato di mettere grande pressione in campo. Hanno un attacco incredibile che può far gol in ogni momento, dovremo essere bravi di mettere in campo tutto ciò che prepariamo durante la settimana. Dobbiamo giocare come contro la Juventus".