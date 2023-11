MILENKOVIC, Serve migliorare sotto porta. Jovic...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato ai canali ufficiali del club viola, commentando la sconfitta di stasera contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto un’altra bella prestazione, ma è mancata la cosa più importante, cioè il risultato. Abbiamo creato tanto, ma è mancato il gol per portare i punti a casa. Se continuiamo a giocare in questo modo sono convinto che i gol arriveranno”.

Un primo tempo più bloccato, nel secondo tempo molto meglio la Fiorentina, ma quel pallone non è voluto entrare in porta: “Si abbiamo creato tantissimo, giocando bene, però quando perdi tutto svanisce. Miglioreremo sotto questo aspetto, cercheremo di essere più efficaci sotto porta, anche se sarà difficile creare più di quanto stiamo facendo, perché anche contro una grande squadra come il Milan abbiamo prodotto tanto. Faremo di tutto per far segnare i nostri attaccanti”.

Su Jovic: “È un mio grande amico fuori dal campo, ma in campo sinceramente non ci sono amici, si gioca soltanto per la propria squadra. Sono sicuro che farà vedere tutto il suo potenziale, so quanto sia forte e quanto talento abbia”.

Adesso ci sarà la sfida di Conference contro il Genk: “È molto importante per il girone, dobbiamo prepararla nel miglior modo possibile e affrontarla nel miglior modo possibile, perché potrebbe essere la partita decisiva per il passaggio del turno. Dobbiamo concentrarci al cento per cento e fare di tutto per ottenere la vittoria".