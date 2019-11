Vittoria complicata e sofferta per la Serbia in casa contro il Lussemburgo: finisce 3-2 per i locali. La squadra di Nikola Milenkovic, in campo per tutto l’arco dei 90 minuti, ha prevalso grazie ai gol di Mitrovic, doppietta tra l’11’ e il 43’, e di Radonjic al 70’. Per gli ospiti i gol sono stati messi a segno da Rodrigues al 54’ e David Turpel al 75’.