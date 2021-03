MILENKOVIC, Espulso ieri sera: già domani a Firenze

Il rosso rimediato da Nikola Milenkovic sabato sera fa sorridere la Fiorentina: il difensore, espulso nei minuti di recupero della sfida contro il Portogallo valida per le qualificazioni mondiali, tornerà a Firenze con qualche giorno di anticipo visto che già domani sarà al centro sportivo per effettuale probabilmente solo una seduta di scarico. Il classe '97 - che avrà dunque un'intera settimana di lavoro con i suoi compagni in vista del difficile impegno del 3 aprile a Genova - salterà per squalifica la sfida di dopodomani a Baku contro l'Azerbaigian, dove tuttavia sarà presente Dusan Vlahovic: la punta, che si candida all'ennesima maglia da titolare, sarà a Firenze solo il 1° di aprile.