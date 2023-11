MIL-FIO, Numeri e curiosità del match di sabato sera

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Serie A sta per tornare e nel prossimo turno di campionato, oltre a Juventus-Inter, gli occhi sono puntati su Milan-Fiorentina: ecco qualche numero legato al big match di sabato sera attraverso le statistiche della Lega Serie A-

Il Milan ha vinto 76 partite di Serie A TIM contro la Fiorentina (44N, 46P); l’unica squadra ad avere battuto più volte i viola nel massimo campionato è la Juventus (81), mentre l’unica avversaria sconfitta più volte dai rossoneri nella competizione è la Roma (79). La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre trasferte di Serie A TIM disputate contro il Milan; solo contro tre squadre i viola hanno una striscia aperta di sconfitte esterne più lunga: Pro Vercelli, Roma e Venezia.

Il Milan ha perso nove partite di Serie A TIM nel 2023 - già il triplo dei ko subiti dai rossoneri in tutto il 2022 - e, in caso dovesse perdere contro la Fiorentina, arriverebbe per la 23ª volta nella sua storia in doppia cifra di sconfitte in un singolo anno solare nel massimo campionato (la più recente nel 2021, con 10). Il Milan ha perso due delle ultime quattro partite (2N) di Serie A TIM: tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 19 gare (13V, 4N) della competizione; inoltre, i rossoneri hanno mancato l’appuntamento con il gol in due delle ultime quattro sfide nel massimo campionato, ovvero tante volte quante nelle precedenti 25.

Due sconfitte nelle ultime due partite interne di Serie A TIM per il Milan, che non ne subisce tre di fila in casa nella competizione dal 2006; inoltre, nel massimo campionato, i rossoneri sono arrivati a tre ko casalinghi consecutivi senza segnare solo una volta, nel 1930. La Fiorentina ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie A TIM, senza segnare, vincendo la più recente (2-1 contro il Bologna): è lo stesso numero di sconfitte subite dalla Viola nelle precedenti 24 gare del massimo campionato, e lo stesso numero di partite senza reti collezionate nelle precedenti 27.

La Fiorentina ha segnato sei gol di testa in questo campionato - nessuna squadra ha fatto meglio (a sei anche la Roma) - mentre il Milan è soltanto una delle due, con l’Inter, a non avere ancora subito reti con questo fondamentale. Nel 2023, la Fiorentina ha realizzato 97 gol considerando tutte le competizioni: più di qualsiasi altra squadra di Serie A TIM e meno soltanto di Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei; in un singolo anno solare i viola hanno fatto meglio solo nel 2015 (101 reti).