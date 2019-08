MIGLIORI, Sottil e Pulgar sugli scudi: 7 in pagella

Una partita della Fiorentina che i quotidiani oggi in edicola premiano con tante sufficienze e qualche 7 in pagella. Tra tutti spiccano la prestazioni di Riccardo Sottil ed Erick Pulgar, chiamati ieri sera ad un compito non semplice chi per un motivo e chi per un altro, ma comunque in grado di mettere la propria impronta sulla partita. Questi i voti, nel dettaglio, dei due giocatori:

Sottil -

Gazzetta: 7

Corriere dello Sport-Stadio: 6,5

La Nazione: 7

Corriere Fiorentino: 6.5

FirenzeViola.it: 6.5

Pulgar -

Gazzetta: 7

Corriere dello Sport-Stadio: 6

La Nazione: 7

Corriere Fiorentino: 6

FirenzeViola.it: 7