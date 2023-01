MESSINI A FV, Sogno il ritorno a Firenze. Il Grosseto...

Dopo il comunicato del 15 dicembre, oggi è il primo giorno in cui Tommaso Messini è ufficialmente un giocatore del Grosseto, società di Serie D. Il terzino sinistro classe 2004 della Fiorentina Primavera è passato in prestito secco fino a fine stagione al club maremmano ed ha parlato in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it.

Che effetto le fa lasciare la Fiorentina dopo così tanti anni passati anche nel Settore Giovanile?

"Sicuramente un effetto strano. La maglia viola mi ha accompagnato per quasi 10 anni nei momenti belli e nei momenti brutti della mia vita. Per questo motivo non sarà sicuramente facile, ma sono carico per questa nuova avventura".

Quanto era e quanto è legato a quest’ambiente, a questa maglia e alle persone che lavorano qui?

"Avendo trascorso cosi tanto tempo qui mi sono legato a molte persone a partire dai magazzinieri, accompagnatori, fisioterapisti fino ad arrivare allo staff. Da ognuno di loro ho imparato qualcosa e spero di aver lasciato qualcosa anche io a loro".

Che cosa vuole dire ai suoi compagni che cercheranno di raggiungere gli obiettivi e vincere i trofei?

"A ciascuno dei miei compagni auguro di raggiungere gli obiettivi che si sono posti a inizio anno e di continuare a lavorare duramente, come abbiamo fatto in questi mesi. Ovviamente gli auguro di vincere, a partire dalla Supercoppa Italiana, tutti i trofei nei quali siamo ancora in corsa".

Qual è il messaggio che vuole mandare invece a tutti gli allenatori che ha avuto?

"Con ognuno di loro ho avuto un rapporto diverso, ma tutti mi hanno formato e mi hanno aiutato a diventare quello che sono adesso. Senza di loro questo percorso non sarebbe stato possibile e voglio ringraziarli tutti".

Andare al Grosseto è un passo avanti o un passo indietro?

"Credo che non sia né un passo avanti, né un passo indietro, ma un passaggio necessario per la mia carriera e per la mia crescita personale. Ora è arrivato il momento di confrontarsi con i grandi".

Tornare alla Fiorentina è il suo obiettivo per il futuro?

"Tutti sognano di giocare in Serie A ed io non sono da meno, però per raggiungere certi traguardi bisogna lavorare molto duramente e a volte non basta. Io darò tutto me stesso, tornare alla Fiorentina, nella mia città, sarebbe bellissimo".