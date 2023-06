MERCATO, Venuti verso Genova, dubbi su Saponara

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo la finale di Praga, la stagione 2022/23 è finita, ed è tempo di parlare anche di mercato. Come scrive Il Tirreno, chi ha già salutato la Fiorentina è Lorenzo Venuti, il cui futuro sembra andare in direzione Genova, sponda rossoblu, vista la promozione del Grifone in Serie A.

È invece in bilico il futuro di Riccardo Saponara. L'ex Spezia incontrerà la dirigenza nelle prossime ore per capire che ne sarà di lui. In questo caso, inciderà fortemente la permanenza o meno di Vincenzo Italiano, essendo un suo fedelissimo.

Infine, il quotidiano si sofferma anche su Salvatore Sirigu. Il portiere ha un’opzione per il rinnovo di un anno. Non è ancora certo, ma la sensazione è che questa opportunità venga colta dalla società, trattandosi di un elemento di esperienza e che ha sempre fatto il suo quando è stato chiamato in causa.