MERCATO, Una punta, un play e un esterno: è caccia

Come scrive La Nazione, Rocco Commisso intende regalare a Vincenzo Italiano una squadra competitiva e molti saranno i cambiamenti da apportare alla rosa: probabilmente saluterà Kouame, quindi sarà caccia a una nuova punta. Dopo Nico Gonzalez servirà un altro esterno, visto il possibile addio di Ribery e il futuro in bilico anche di Callejon. Quanto al centrocampo a tre, si punta all'acquisto di un playmaker poiché Pulgar non convince. Infine l'eventuale addio sia di Pezzella che Milenkovic renderà necesario l'innesto di un centrale.