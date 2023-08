MERCATO, Si raffredda la pista Demme: il punto

Fonte: dall'inviato a Milano - Pietro Lazzerini

Si raffredda la pista Demme-Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it in queste ultime ore si registra un rallentamento nella trattativa che sembrava ben indirizzata.

Il giocatore ha dato il suo via libera per il trasferimento a Firenze, però in questo momento ci sono alcune questioni aperte con il Napoli da risolvere. La Fiorentina vorrebbe prendere il centrocampista a titolo gratuito (il contratto del giocatore scade nel 2024, il Napoli si libererebbe del pesante ingaggio) mentre la richiesta del club di De Laurentiis si aggira intorno ai 3/4 milioni per l'acquisto a titolo definitivo. Le parti continueranno a trattare per risolvere e per ora la trattativa non è saltata.