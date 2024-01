MERCATO, Rodriguez ci siamo. Brekalo addio

Come scritto nell'edizione oggi in edicola del Corriere Fiorentino, oggi la Fiorentina e il Club America riprenderanno i contatti per definire l'operazione che porterà in viola Brian Rodriguez per una cifra intorno ai 7 milioni di Euro. Bloccato ai box per un problema al ginocchio dai primi di ottobre, l'esterno uruguaiano è entrato in campo per 3 minuti nella sfida vinta dalla sua squadra contro il Querétaro. Arrivato anche l'avallo del tecnico dei messicani, André Soares Jardine, alla cessione, i dirigenti viola aspettano solo l'ok definitivo da parte del Club America per portare a Firenze l'esterno sudamericano. Brian Rodriguez è il primo passo della Fiorentina verso la ristrutturazione del reparto offensivo di Vincenzo Italiano.

Un passo che molto probabilmente verrà seguito dalla partenza sempre più probabile di Brekalo(il calciatore gradirebbe la Dinamo Zagabria come destinazione) e da quella possibile di Jonathan Ikoné. Se per il croato si sono mosse Dinamo Zagabria e Salernitana, per l'esterno francese ancora non è arrivata nessuna offerta. Da Roma si parla di un interessamento della Lazio, anche se al momento rimangono solo voci. Anche nel caso di partenza dell'ex Lille l'alternativa è comunque già pronta. I viola infatti stanno continuando a trattare Ruben Vargas dell'Augsburg e la sensazione è che ad otto milioni possa arrivare la chiusura. Dirigenti gigliati che restano vigili anche per quanto riguarda il fronte punte con la posizione di Nzola che resta sempre incerta.