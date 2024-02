MERCATO, Rivivi l'ultimo giorno con il live FV

20 - Si è chiusa la sessione invernale del calciomercato 2024 (almeno per quanto riguarda le entrate, il mercato resta aperto in altri paesi e le uscite sono sempre possibili). Un mercato sostanzialmente low-cost, senza operazioni onerose in entrata o in uscita: sono partiti un esterno d'attacco (Brekalo) e un difensore (Mina) oltre a tre giovani (Pierozzi, Amatucci e Dalle Mura), sono arrivati un centravanti (Belotti, il terzo in rosa) e un esterno assai più difensivo (Faraoni). Un anno fa, a gennaio, i viola presero Sirigu, Brekalo (per 1,7 mln) e Sabiri (pagato 2,6 mln, lasciato in prestito alla Samp, e poi ceduto in prestito in Arabia in estate) e riscattato Barak, cedendo Zurkowski, Maleh, Gollini e Benassi (LEGGI QUI IL RIEPILOGO)

18.50 - Da Milano il dirigente Giorgio Perinetti commenta il mancato acquisto di Gudmundsson da parte dei viola: "Sarebbe stato l'acquisto del mercato, per le sue capacità di legare il gioco e assist. Ma non è mai facile a gennaio trovare la quadra". (LEGGI L'INTERVISTA)

18.13 - Lorenzo Amatucci è ufficialmente un giocatore della Ternana: prestito fino a fine stagione. C'è il comunicato del club umbro.

17.32 - La Fiorentina ora starebbe lavorando per il prestito di Largie Ramazani, esterno dell'Almeria. Lo riporta Sky.

16.30 - Intanto Gudmundsson è a Firenze, ma solo in ritiro con il Genoa a Coverciano (GUARDA LE IMMAGINI)

16.27 - Inizia a filtrare pessimismo su Gudmundsson, anche dalla sede del calciamercato. (LEGGI QUI)

16 .20 - Samule Spalluto passa al Trento: il club ha appena ufficializzato l'arrivo del giocatore viola che era in prestito al Monopoli. (LEGGI QUI)

15.45 - La Fiorentina, partita alla volta di Lecce, ha diramato intanto la lista dei convocati per la partita dalla quale sono assenti Ikoné, Dodo, Arthur e Christense. CLICCA QUI per la lista completa

15.25 - UFFICIALE: Yerry Mina è un giocatore del Cagliari. CLICCA QUI PER IL COMUNICATO

14.40 - Lorenzo Amatucci è pronto a rafforzare la "colonia" viola agli ordini di mister Breda. Il centrocampista classe 2004 raggiungerà con ogni probabilità i suoi quattro ex compagni della primavera Viola (Lucchesi, Favasuli, Di Stefano e Dalle Mura).

13.40 - Da Genova arriva una brusca frenata sulla trattativa Gudmundsson-Fiorentina. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX infatti il Genoa avrebbe chiarito: il calciatore resta in rossoblù, almeno per questa sessione di mercato

12.12 - Presente allo Sheraton anche un grande ex viola: è Sebastien Frey, attuale opinionista sportivo, che si è fatto vedere pochi minuti fa nell'hotel di Milano.

11.40 - Il ds Daniele Pradé ha lasciato il centro sportivo ma solo per qualche minuto: dopo poco è tornato al Viola Park.

11.20 - Fronte Albert Gudmunsson: per ora resta distanza tra i due club. CLICCA QUI PER GLI AGGIORNAMENTI

11.15 - Andrea Belotti indosserà la maglia numero 20 che fu di Borja Valero, tra gli altri. CLICCA QUI PER L'ARTICOLO

11.00 - La Fiorentina intanto ha ufficializzato una volta di più l'arrivo di Andrea Belotti come nuovo attaccante. La società, sui propri account social, ha pubblicato una prima foto con la maglia viola del Gallo e la scritta "Welcome" per dare il benvenuto al secondo acquisto di questa campagna di calciomercato invernale.

10.45 - In attesa di capire cosa accadrà sul fronte Albert Gudmunsson, il Genoa ha ufficializzato l'arrivo di Vitinha dall'Olympique Marsiglia. Con una serie di foto pubblicate sui social, il club rossoblu ha mostrato il suo nuovo acquisto che prenderà la maglia numero 9. Operazione in prestito con diritto di riscatto attorno ai 25 milioni di euro. CLICCA QUI PER LA FOTO

10.30 - Sky Sport riporta come il Cagliari stia aspettando il via libera da parte della Fiorentina per Antonin Barak e dunque si sta muovendo per Gianluca Gaetano in uscita dal Napoli. Le parti sono molto vicine e le probabilità della buona riuscita della trattativa sono molto buone: l'esterno d'attacco classe 2000 è pronto a sbarcare in Sardegna.

10.20 - I dirigenti della Fiorentina lavoreranno da Bagno a Ripoli, dal Viola Park sede del centro sportivo viola. Joe Barone e Daniele Pradè in particolare (quest'ultimo arrivato negli uffici verso le 10), saranno molto impegnati in queste ore tra gli affari in uscita e in entrate, ma non sono attesi a Milano, sede del calciomercato, almeno per la mattina: probabile dunque che porteranno avanti le ultime trattative dal Viola Park per tutta la giornata.

10.00 - Si aprono ora le porte dello Sheraton a Milano, sede del calciomercato in questo gennaio.

09.35 - Tommaso Baldanzi stamani ha iniziato l'iter delle visite mediche a Villa Stuart. Poi in giornata firmerà il suo nuovo contratto. Arriva alla Roma per 10 milioni + 5 di bonus.

09.25 - Oggi sarà la prima giornata di Andrea Belotti da giocatore della Fiorentina. L'ormai ex Roma, arrivato ieri sera in prestito secco fino a giugno, partirà con la squadra per Lecce e domani sarà a disposizione per la trasferta in Salento.

09.00 - Yerry Mina è sbarcato a Cagliari e ha rilasciato qualche prima battuta: "Sono arrivato adesso e sono molto felice di essere qua. Darò tutto per la squadra, sono pronto per giocare. Andiamo!". CLICCA QUI PER IL VIDEO

08.45 - Il primo aggiornamento di giornata arriva dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano che riporta la posizione del Genoa in merito ad Albert Gudmundsson: dopo l'iniziale richiesta di 30 milioni per l'islandese, il club rossoblu sembra intenzionato ad accettare un'eventuale offerta da 25 milioni di euro. Palla che passa ora alla Fiorentina. LEGGI QUI LA NOTIZIA COMPLETA

Sarà un ultimo giorno di mercato scoppiettante in casa Fiorentina, tra le operazioni che andranno definite e che attendono solo l'ufficialità o eventuali colpi di scena come l'addio di Yerry Mina in direzione Cagliari, o come la trattativa più calda della Serie A, quella che potrebbe portare Albert Gudmundsson dal Genoa alla Fiorentina. Firenzeviola.it seguirà passo passo tutti gli sviluppi del calciomercato a tinte viola con inviati a Firenze e a Milano: resta con noi!