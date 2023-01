MERCATO, Punto sulle entrate: fra portiere ed esterno

Il mercato in entrato della Fiorentina, con ogni probabilità, sarà strettamente legato alle uscite. In attesa di definire il futuro dell'uomo mercato Sofyan Amrabat (per la sua eventuale sostituzione occhio al solito Nico Dominguez del Bologna), che i viola non vorrebbero cedere ma per il quale dovranno per forza valutare le offerte post Mondiale, la squadra mercato gigliata riflette principalmente sulla posizione dell'esterno offensivo e su quella del secondo portiere.

Viste le condizioni fisiche non ottimali di Nico Gonzalez e Sottil, si valutano in primis diversi profili per completare il reparto avanzato con un nuovo attaccante esterno. I nomi sono tanti e riguardano sia l'Italia sia l'estero: da Jeremie Boga, in uscita dall'Atalanta, al talento svedese Jesper Karlsson dell'AZ Alkmaar. Sfumate invece le piste che portavano a Josip Brekalo, diretto al Monza, e a Stipe Biuk, già ufficialmente un nuovo calciatore del Los Angeles FC. Occhio, considerando il nuovo 4-2-3-1 varato da mister Italiano, anche al tanto chiacchierato trequartista Abdelhamid Sabiri della Sampdoria.

Se Jovic e Cabral sembrano destinati a continuare la loro alternanza fino a fine stagione nel ruolo di centravanti, ha ormai le valigie pronte Pierluigi Gollini. Il portiere di proprietà dell'Atalanta sembra destinato a un nuovo prestito e, se arriverà una proposta concreta, lascerà Firenze a gennaio liberando a sua volta spazio per un nuovo dodicesimo dietro all'inamovibile Terracciano. Il dubbio in questo caso è se promuovere il giovanissimo Tommaso Martinelli come terzo portiere e il giovane Michele Cerofolini, a sua volta, come secondo, oppure cercare un'altra soluzione dal mercato.