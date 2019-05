MERCATO, Per la difesa piace Bonifazi

La Fiorentina è al lavoro per programmare il futuro e sulla lista di Corvino per la prossima stagione ci sono anche i nomi di alcuni difensori. Tra questi, secondo quanto appreso da Firenzeviola, c'è anche quello di Kevin Bonifazi, centrale della Spal ma in prestito (con riscatto e contro riscatto) dal Torino che potrebbe riprenderlo in caso di Europa (avendo giocato nelle giovanili granata rientrerebbe nella lista Uefa). Frenato da vari problemi fisici lo scorso anno in granata e in questo avvio di stagione a Ferrara, Bonifazi è poi diventato un punto di riferimento della difesa di Semplici ed è finito nel mirino di diversi club. Relativamente giovane (classe 96) ma già con un paio di stagioni di serie A sulle spalle e nel giro della Nazionale, è uno dei profili seguiti per rinnovare il parco dei difensori viola, grazie anche alla duttilità (può giocare anche a tre o come terzino destro in caso di necessità), al buon piede e alla personalità, elementi richiesti per la nuova Fiorentina. Nei giorni scorsi l'agente si è incontrato con Corvino, sì per parlare del futuro di Castrovilli (centrocampista viola ora in corsa playoff in B con la Cremonese) ma i due hanno parlato anche di Bonifazi.