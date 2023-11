MERCATO, Per gennaio idee De La Vega e Baldanzi

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da La Nazione Barone e Italiano a breve faranno un punto per mettere a fuoco criticità nella rosa attuale ed eventuale affari che la società viola può realizzare per l’immediato ma anche con prospettiva futura.Da De La Vega a Baldanzi, la macchina dei nomi e delle indiscrezioni si è già messa in moto ma è chiaro che i riflettori (quelli veri) sulle operazioni possibili si accenderanno solo fra qualche settimana.

Sul piatto ci sono le questioni di estrema attualità, come il rendimento dei centravanti (Nzola e Beltran) ma anche quello della difesa che dopo un inizio di stagione in positivo, ha finito per soffrire più del previsto, ’macchiata’ da troppi errori dei singoli