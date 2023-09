MERCATO, Ma che siete Grull?...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il calcio mercato non fa in tempo a finire che nuove voci conquistano l’attenzione dei media che raccontano di cose viola. E non conta che la Fiorentina nell’ultimo mercato abbia liquidato il suo parco attaccanti prendendo due punte nuove da misurare con la prossima stagione. Cabral è stato venduto, e molto bene, al Benfica, Jovic si è inopinatamente accasato al Milan, col sorriso di chi abbia vinto alla lotteria ( a proposito auguri). In viola sono giunti Nzola, pallino dell’allenatore Italiano e Beltran, punta argentina che evoca ricordi di gloria nei cuori dei tifosi viola.

Eppure per radio mercato il club gigliato si sarebbe invaghito di un nuovo attaccante e potrebbe chiuderlo già a gennaio, si tratta dell’attaccante del Rapid Vienna Marco Grull, calciatore che ha ben figurato nel doppio confronto preliminare di Conference. Anche in questo caso c’è qualcosa che evoca, e si tratta del cognome dell’austriaco che tanto somiglia al simpatico epiteto in gran voga a Firenze, roba da grulli verrebbe da dire sorridendo.

D’accordo che il pallone è veloce e brucia subito i sogni e i calciatori, ma Nzola e Beltran, freschissimi viola che ancora non hanno segnato, meritano un po’ di fiducia in più. L’angolano ha una fisicità che rende lenta la sua entrata in forma, l’argentino, più leggero, viene però da una terra lontanissima ed ha bisogno di ambientarsi, come del resto accadde ai suoi connazionali più famosi che ebbero necessità di un ragionevole tempo di comporto prima di deflagrare in maglia viola.

Questo senza che venga posta sul capo di questi due nuovi viola la spada di Damocle di un altro attaccante cercato dalla società ( la quale di certo non conferma alcun interesse). Si dia tempo al tempo, senza troppe grullate, poi in gennaio, specie se i due attaccanti in rosa non avranno fatto granchè bene, ci sarà tutto lo spazio per voci e vocine, compreso Grull, che è un buon giocatore.