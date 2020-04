MERCATO, Lazio su Vlahovic: a Formello piace

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il nome di Dusan Vlahovic per la Lazio. "Dalle parti di Formello piace molto anche il ventenne serbo Dusan Vlahovic - scrive la rosea - esploso quest’anno nella Fiorentina. Non sarà facile strapparlo alla società viola e pertanto è una pista che difficilmente potrà prendere piede. Ma a volte sul mercato si possono creare le condizioni per realizzare operazioni apparentemente impossibili". Oltre a Vlahovic, Tare sta seguendo con attenzione anche l'ex viola Ianis Hagi.