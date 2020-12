MERCATO, L'Hertha apre a cessione di Piatek. Il punto

Spazio al calciomercato sulle pagine de La Nazione. A metà della prossima settimana, infatti, la società farà il punto seppure virtualmente con Cesare Prandelli per gettare le basi in vista della prossima sessione di trattative. Verrà fatta anche qualche valutazione sui giocatori viola non considerati indispensabili e che potrebbero essere ceduti. In attacco il preferito resta Krzysztof Piatek, in particolare considerando che il suo Hertha Berlino - chiosa il quotidiano - ha allentato le resistenze in merito a una sua eventuale partenza.