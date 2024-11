MERCATO, Il nome nuovo è Jansson del Rapid Vienna

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da Sportbladet, la Fiorentina starebbe monitorando da vicino Isak Jansson, ala svedese del Rapid Vienna. Ventidue anni sulla carta d'identità, ruolo attaccante, più precisamente ala destra, che all'occorrenza può giocare anche sulla sinistra. Il suo valore di mercato, secondo la piattaforma Transfermarkt.it, è di 2,5 milioni di euro. Tuttavia, essendosi trasferito recentemente in Austria dal Cartagena, squadra spagnola, potrebbe essere difficile acquistarlo per una cifra così contenuta (non ha infatti affrontato i viola nel doppio scontro dei playoff di Conference League dell'anno scorso).

Jansson, che arriverebbe dunque per rinforzare la batteria degli esterni e non come vice Kean, viste le sue caratteristiche, ha segnato quattro gol e fornito tre assist in dodici partite ufficiali in questa stagione. La Fiorentina, sottolinea Sportbladet, ha recentemente osservato da vicino lo svedese. Anche se attualmente è fuori per infortunio, dovrebbe tornare in campo a breve.