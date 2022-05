MERCATO, Idee per il post Torreira: Demme-Schouten

Prime idee di mercato per la Fiorentina per sostituire l'ormai partente Torreria: secondo quanto riportato dal direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini - intervenuto su RTV38 nel corso della trasmissione Zona Mista - i viola per sostituire l'uruguaiano starebbe valutando tre profili: il primo è quello che porta a Diego Demme del Napoli (ormai in uscita e possibile colpo sotto i 10 milioni di euro), il secondo è Rolando Mandragora che non sarà riscattato dal Torino e il terzo è quello di Jerdy Schouten del Bologna. Nessuna trattativa è stata già avviata, visto se si trattano solo di prime idee.