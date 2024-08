MERCATO, Folorunsho non convince. Dietro 2 idee

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La dirigenza viola, una volta ultimata la cessione di Nico Gonzalez, sul mercato dovrà confrontarsi con altre priorità. Come scrive il Corriere Fiorentino ad esempio quella del centrocampo, dove Amrabat è stato sondato dal Napoli (ma l’eventuale contropartita Folorunsho non convince) o come quelle di una difesa che ha bisogno di un altro interprete per la linea a tre.

Così mentre anche per Valentini la Fiorentina non si è fatta viva con il Boca per un eventuale anticipo dell’arrivo del centrale in scadenza a fine anno, la caccia a un difensore di spessore prosegue, valutando anche profili di esperienza come Lindelof o già seguiti come Sutalo che potrebbe lasciare l’Ajax. Idee da concretizzare nel giro di una settimana e soprattutto alla luce di come (e quando) terminerà la vicenda Nico.