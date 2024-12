MERCATO, Emissari viola su Kostoulas dell'Olympiacos

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, gli osservatori della Fiorentina hanno messo gli occhi su Charalampos Kostoulas, attaccante greco classe 2007, di proprietà dell'Olympiacos. Sul giovane talento, che gioca come centravanti, ci sono molte squadre interessate, tra cui il Manchester United, i cui emissari sono stati avvistati durante il pareggio 0-0 tra l'Olympiacos e il Twente in Europa League giovedì scorso. Oltre ai Red Devils, la Fiorentina dovrà affrontare una forte concorrenza da parte di club come la Juventus, il Bayern Monaco e il Borussia Mönchengladbach, tutti pronti a monitorare il giovane attaccante in vista del mercato di gennaio.