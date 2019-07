MERCATO, Domani visite per Terracciano. Veretout...

Pietro Terracciano torna dunque alla Fiorentina. Nel pomeriggio il suo procuratore ha raggiunto l'accordo con Pradè per un biennale, a titolo definitivo. Il giocatore lo scorso anno si è ben inserito nel gruppo ed ha accettato di buon grado di tornare a titolo definitivo anche se dsarà il secondo di Dragowski. Sarà a Firenze già domani per le visite. Per quanto riguarda Veretout il giocatore, come detto, si è aggregato al gruppo viola che andrà a Moena, come da accordo preso oggi pomneriggio dall'agente del giocatore, Mario Giuffredi, a Firenze anche per mettere nero su bianco il trasferimento di Laurini al Parma. La situazione del centrocampista è destinata a sbloccarsi in tempi rapidi ma ormai dopo il week end, quando una delle tre pretendenti (Roma, Milan ma anche Napoli ancora possibile) farà la mossa più concreta per prenderlo.