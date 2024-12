MERCATO, Dalla Norvegia arriva un bomber del 2007

Fonte: Giacomo Galassi

La Fiorentina scandaglia anche i mercati del nord Europa a caccia di nuovi talenti, anche per le giovanili. Secondo quanto appreso da FirenzeViola da stasera è infatti a Firenze un attaccante diciassettenne appunto proveniente dalla Norvegia, Storm Karlsson Knutsen. Nelle giovanili dell'Aalesunds FK Youth l'attaccante che gioca anche a centrocampo ha collezionato 94 gol in 120 presenze. Che sia un nuovo Haaland? Da domani intanto il giocatore svolgerà le visite mediche e poi si allenerà nelle giovanili viola anche se non sarà l'unico giovane in prova con le varie squadre in questi giorni.