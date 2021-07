MERCATO, Da Torreira a Sensi: piste per la mediana

Spazio ai temi legati al calciomercato sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, nel mezzo gli occhi restano focalizzati su Stefano Sensi (25) dell’Inter. E’ un profilo che intriga, pur consapevoli della difficoltà di una eventuale trattativa. Le qualità mostrare dal play azzurro che in queste ore è già in campo per recuperare dal fastidio che lo ha costretto a dare forfait all’Europeo sono evidenti a tutti e se matureranno le condizioni ideali i viola daranno battaglia. Attenzione però anche alla pista che porta a Niklas Dorsch (23) del Gent, sul quale si registra l’interesse dell’Augsburg e del Sassuolo. Si è messo in mostra nell’ultimo campionato europeo U21 vinto con la Germania, gli estimatori non mancano: c’è da evitare un’asta al rialzo, anche per questo si cerca di viaggiare a fari spenti, restando alla finestra per Lucas Torreira (25), proposto pure ad altre realtà italiane e che non pare destinato a rimanere in Premier.