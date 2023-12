MERCATO, Casting per la corsia esterna. In difesa...

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino apre con il mercato, perché se è vero che prima dell'inizio della prossima sessione di gennaio mancano ancora i 90 minuti contro il Torino, è chiaro come Italiano abbia già evidenziato i bisogni per rafforzare la propria rosa.

Se la decisione di Nzola di disertare la Coppa d'Africa allontana l'arrivo di una punta centrale - seppur si era sondato un ritorno del Cholito Simeone - continua ad essere viva la pista esterna che porterebbe a Jan-Niklas Beste, ventiquattrenne dell'Heidenheim. Beste in Bundesliga ha già segnato 5 gol e messo a segno 8 assist e sarebbe un obiettivo più raggiungibile dei vari Laurientè - per il quale il Sassuolo difficilmente chiederà meno di 25 milioni di euro - Insigne e De La Vega, per il quale servirebbero tempi di inserimento troppo lunghi.

Per quanto riguarda la corsia destra di difesa, dopo aver valutato Mazzocchi della Salernitana adesso i viola tengono d’occhio anche il veronese Faraoni. Difficile che la società intervenga per portare a Firenze un centrale, con il discorso per i vari Kiwior e Theate rimandato a giugno.