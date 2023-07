MERCATO, C'è Infantino, ora Grabara, Sutalo e Beltran

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, si concentra sulle prossime mosse di mercato dei viola. A detta del quotidiano, la Fiorentina è pronta a calare un poker d’acquisti. Il primo è Gino Infantino, classe 2003 di Rosario come Leo Messi, e soprattutto come il primo grande numero 10 viola, Miguel Montuori. A ore l’annuncio ufficiale.

Gli altri tre che si candidano a completare il poker sono Grabara, Sutalo e Beltran. Sono senza dubbio adatti a soddisfare le esigenze di Italiano e su loro tre si sta concentrando lo sforzo economico del club viola - si legge -. Il primo è il preferito per la porta, più di Audero e Montipò. Su di lui c’è anche il Bayern Monaco (come detto anche a Radio FirenzeViola da Emil Kaminski) ma a Firenze farebbe il titolare.

Per il secondo la Fiorentina sta alzando i dodici milioni di offerta fino a quindici (bonus compresi) per convincere la Dinamo Zagabria. Stessa cifra più o meno proposta al River Plate per il terzo, sempre con un arricchimento in base a presenze e gol, ma con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante: la somma va ad avvicinare i venti milioni che rappresentano la clausola rescissoria per portare a casa il centravanti. Clausola che peraltro diventerà da 25 milioni dopo l’8 agosto.