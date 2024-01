MERCATO, Barak via a 10 milioni. Davanti piace Kean

FirenzeViola.it

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, le situazioni da monitorare con maggiore attenzione nel mercato viola ora sono quelle riguardanti possibili uscite che andrebbero a finanziare i nuovi innesti. Partendo dall'attaccante, la Fiorentina si sta guardando intorno ma Nzola al momento deve essere concentrato solo sul campo, senza pensare al mercato. In caso di partenza dell'angolano il preferito rimane Moise Kean. Il prestito si può fare ma l'attaccante azzurro e la Juve prima vogliono firmare il rinnovo.

Passando agli esterni, per Brekalo si tratta con la Salernitana riguardo ad un prestito con diritto di riscatto. In entrata invece sensazioni positive su Vargas dopo che i viola hanno seguito il match dello svizzero nel weekend, mentre sembra allontanarsi sempre di più la pista Gil. A centrocampo il nome caldo in uscita resta quello di Antonin Barak. Per la Fiorentina l'ex Verona è cedibile ad una cifra di 10 milioni di euro.