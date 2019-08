MERCATO, Badelj più Berge possibile. Demme...

Nelle ultime ore la Fiorentina ha fatto sondaggi molto approfonditi per Sander Berge, norvegese classe 1998 del Genk, che può giocare davanti alla difesa in un 4-3-3, ma che potrebbe essere utilizzato anche in 4-2-3-1. Berge ha una valutazione alta, ma può essere il grande investimento di Commisso nei prossimi giorni. I centrocampisti saranno due: la Fiorentina ha l’accordo con Demme ma non chiude ancora con il Lipsia, Rongier spinge per raggiungere Firenze, ma i viola chiedono ancora tempo. Tutto questo perché la Fiorentina spera ancora di riportare Milan Badelj, trovando un accordo con Lotito. Badelj più Berge? Può essere un’opzione, ovviamente senza trascurare le altre piste. Per il croato si può lavorare solo per un prestito oneroso con obbligo per un totale di 7-8 milioni, nella speranza che Lotito non alzi l’asticella.